英国经济：4月零售销售仅微增，进一步表明消费者支出动能流失-调查

路透伦敦5月5日 - 周五公布的一项调查显示，复活节假期期间英国零售销售仅有微弱增长，进一步表明在下月英国举行全国大选前，消费者支出动能流失。

会计事务所BDO表示，截止4月底的五周，扣除新开张店面的同店零售销售较上年同期增长1.9%。

BDO表示该数据逊于其预估，尽管已创下2015年9月来最快增速。BDO原本预期数据会显示零售销售从2016年4月大降6.1%中更为强劲地反弹。

复活节往往能提振销售业绩。不同于2016年，今年的复活节假期落在4月。

“由于今年复活节较晚，零售商原本预估4月销售能够提升，所以这些难看的业绩当然让人失望，”BDO零售与趸售主管Sophie Michael表示。