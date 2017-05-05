英国经济：4月零售销售仅微增，进一步表明消费者支出动能流失-调查

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透伦敦5月5日 - 周五公布的一项调查显示，复活节假期期间英国零售销售仅有微弱增长，进一步表明在下月英国举行全国大选前，消费者支出动能流失。
会计事务所BDO表示，截止4月底的五周，扣除新开张店面的同店零售销售较上年同期增长1.9%。
BDO表示该数据逊于其预估，尽管已创下2015年9月来最快增速。BDO原本预期数据会显示零售销售从2016年4月大降6.1%中更为强劲地反弹。
复活节往往能提振销售业绩。不同于2016年，今年的复活节假期落在4月。
“由于今年复活节较晚，零售商原本预估4月销售能够提升，所以这些难看的业绩当然让人失望，”BDO零售与趸售主管Sophie Michael表示。
英国退欧公投后英镑重挫，通胀蠢蠢欲动，消费者支出表现低于平均水平，BDO数据并非首个显示这一趋势的指标。不过，一直有一些预期认为，复活节后会出现回升。(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)