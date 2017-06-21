英国金融市场：英镑升穿1.27美元，因英国央行首席济学家霍尔丹支持加息

路透6月伦敦21日 - 英镑周三从两个月低位反弹，升至1.27美元以上，此前英国央行首席济学家霍尔丹暗示，他将考虑支持在今年下半年升息。

英镑稍早跌穿1.26美元，为4月中来首次，因投资者担心英国首相特雷莎梅仍在艰难地在议会中寻求对其政府的支持，特雷莎梅所属的保守党在近两周前失去了议会的多数议席地位。

但在英国央行首席济学家霍尔丹发表讲话后，英镑逆转跌势上涨，日内升0.6%，最高升至1.2710美元。英镑兑欧元涨0.4%，至0.8778英镑。

霍尔丹的讲话与英央行总裁卡尼的相悖，卡尼周二表示“目前不是升息的时候”，拖累英镑下跌。

周三英债期货跌约25个跳动点，两年期英债 收益率触及盘中高位。

“一些官员的鹰派讲话导致短期利率市场再次评估和再次消化政策收紧的可能性，英镑对此作出反应，”巴克莱汇市策略师Hamish Pepper说。

Pepper补充说，巴克莱认为，英国央行不久升息的可能性很低。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)