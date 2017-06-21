英国金融市场：英镑升穿1.27美元，因英国央行首席济学家霍尔丹支持加息

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月伦敦21日 - 英镑周三从两个月低位反弹，升至1.27美元以上，此前英国央行首席济学家霍尔丹暗示，他将考虑支持在今年下半年升息。
英镑稍早跌穿1.26美元，为4月中来首次，因投资者担心英国首相特雷莎梅仍在艰难地在议会中寻求对其政府的支持，特雷莎梅所属的保守党在近两周前失去了议会的多数议席地位。
但在英国央行首席济学家霍尔丹发表讲话后，英镑逆转跌势上涨，日内升0.6%，最高升至1.2710美元。英镑兑欧元涨0.4%，至0.8778英镑。
霍尔丹的讲话与英央行总裁卡尼的相悖，卡尼周二表示“目前不是升息的时候”，拖累英镑下跌。
周三英债期货跌约25个跳动点，两年期英债 收益率触及盘中高位。
“一些官员的鹰派讲话导致短期利率市场再次评估和再次消化政策收紧的可能性，英镑对此作出反应，”巴克莱汇市策略师Hamish Pepper说。
Pepper补充说，巴克莱认为，英国央行不久升息的可能性很低。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透那什维尔6月23日 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五表示，美联储应当暂缓进一步升息，直到确定通胀率确实向联储的2%目标水平回升。这番讲话突显了美联储对于如何看待最近通胀率下滑方面的纠结。