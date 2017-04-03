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市场报道 | 2017年 4月 3日 星期一 15:02 BJT

英国金融：政府对莱斯银行集团的持股比例已降至不足2%

路透伦敦4月3日 - 英国政府已将其对莱斯银行集团的持股比例削减至不到2%，该银行有望在几周内完全回归民间所有。

英国财政部在一则公告中说，英国政府在金融危机期间向莱斯银行集团注入的203亿英镑(255亿美元)纳税人资金中，现已收回其中的逾200亿英镑。

由于市场动荡，管理政府持股的英国金融投资署(UKFI)暂停出售莱斯银行持股近一年，在去年10月才重启出售进程。

UKFI周一称，其持有莱斯银行1.97%的股权，3月15日时的持股比例为2.95%。

在金融危机最严重时期，英国政府动用了逾1,366亿英镑拯救了英国几家最大的银行，其中包括苏格兰皇家银行和莱斯银行，但到目前为止仅收回了近一半的救助资金。(完) (编译 汪红英；审校 艾茂林)
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