英国金融：英国央行将制定计划，未来几个月开放银行间支付系统

美国热股：多家投行上调红帽目标价，股价盘初急升逾8%
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
路透伦敦5月9日 - 英国央行周二表示，将在今年年中之前制定计划，扩大英国银行间支付系统的服务范围，这是在未来几年提升该国金融基础设施努力的部分举措。
英国央行希望开放这个支付系统，允许各类金融公司与大型零售银行展开竞争。这些大银行目前可使用该高速支付系统，系统每日可处理5,000亿英镑(6,470亿美元)。
英国央行还证实，新系统未来将可与分布式账本技术挂钩，这项技术支持比特币之类的数字货币。
新系统将每周运转五天，每日几乎24小时，如果有需求的话可升级至24/7运作模式。英国央行称，计划在2020年年底之前推出大部分升级。(完) (编译 王颖；审校 张涛)
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)
道琼工业指数升14.79，或0.07%，至21,481.93点；标准普尔500指数涨3.23点，或0.13%，至2,440.26点；纳斯达克指数上扬17.95点，或0.29%，至6,205.98点。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透6月21日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 197.0 13 193.1 2 * 7月 190.9 46 191.2 7 * 8月 192.1 65 193.5 16 * 9月 191.4 88 191.1 36 * 10月 186.8 424 188.2 51 * 11月 186.3 3073 187.8 642 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0