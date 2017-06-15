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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 11:49 BJT

菲律宾利率：央行总裁称，将根据通胀前景来指导下一次政策行动

路透马尼拉6月15日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周四称，央行将根据通胀前景来指导下次政策行动；此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)进行了三个月内的第二次升息。

“短期而言，我们或许将会看到金融市场出现一些动荡走势，因市场在为正常化进行投资组合调整，”泰谭柯在一条手机短信中称。

“菲律宾央行将继续主要依据通胀前景，以此指导引下次政策行动，当然，我们会关注宏观审慎工具可能解决的短期风险。”泰谭柯说道。

预计在6月22日下一次政策会议上，菲律宾央行将维持基准利率在3.0%不变。(完) (编译 王琛；审校 于春红)
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