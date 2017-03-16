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市场报道 | 2017年 3月 16日 星期四 10:09 BJT

菲律宾央行：总裁泰谭柯称目前无必要调整货币政策

路透马尼拉3月16日 - 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如普遍预期升息后，菲律宾央行总裁泰谭柯周四表示，菲国央行并不认为有必要调整货币政策。

“鉴于美联储的行动一如预期，且通胀形势目前暂时看起来还不错，似乎没有必要微调政策设定。”泰谭柯在给记者的文字讯息中称。

菲律宾央行自2014年9月将指标利率上调25个基点后，就未再调整。但在2016年6月3日启用利率走廊框架，隔夜借款利率设定为3.0%。央行决策制定者下次将于3月23日评估政策。(完) (编译 张若琪 审校 张荻)
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