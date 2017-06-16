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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 16:25 BJT

菲律宾财政：央行预计今年将录得经常帐赤字6亿美元，而非盈余

路透马尼拉6月16日 - 菲律宾央行修正了对今年经常帐收支情况的预估，预计该国将录得经常帐赤字，而不是盈余，因预估进口大涨。

菲律宾央行董事Zeno Abenoja周五称，预计今年经常帐赤字为6亿美元，而不是之前央行预估的盈余8亿美元。

对该国2017国际收支状况的预估也进行了调整，预计将录得5亿美元贸易逆差，而非之前预计的顺差10亿美元。

菲律宾2017年底外汇储备料为805亿美元，低于此前预计的847亿美元。(完) (编译 于春红; 审校 高琦)
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