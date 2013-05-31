重发-《台湾金融市场一周展望》QE退场隐忧拖累股债回档，下周变数多料震荡将加剧

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* 证所税修正案路曲折令台股拉回整理，下周8,100-8,400点区间震荡

* 美非农数据公布前，台币主交投暂看29.9-30.05

* 台债震荡加剧，五年公债收益率区间料0.95%-1.03%

* 预料下周资金分配不均，但短率仍可稳处低位

记者 詹静宜

路透台北5月31日 - 美联储(FED)主席贝南克言论所挑起的QE(量化宽松)退场隐忧至今仍余波荡漾，本周台湾股汇债依旧紧随美国经济数据好坏而起伏。攸关FED利率决策的非农就业报告即将在下周五出炉，QE退场剧情仍将下周继续上演。

外资周四卖超台股突破百亿台币，市场忧心外资恐随QE退场而减码台股、资金回流美国，富邦投顾总经理萧乾祥认为，美国QE退场代表两个概念，一是美国经济不错、二是美元相对强势。

依据过去经验，QE热钱最早由原物料、黄金、油价及美债价格等商品开始涨，现在该四种商品皆已回跌20-30%，但资金都还在，恐会造成另一个泡沫就是股市。“ 股市才刚始制造泡泡，所以不要怕!”他说。

他指出，股市短线涨多回档是正常的，但股市多头市场并没有改变，台股趋势也往多头缓慢在走，不管证所税修正案有没有通过，下周台股指数 料在8,100-8,400点区间震荡。

上周立法院财政委员会初审通过证券交易所得税法修正案 ，取消8,500点设算扣缴的台股天险，今日立法院将挑灯夜战力拼三读通过。

元富投顾总经理刘坤锡指出，本周台股拉回就是等待证所税修正案拍板定案，若修正案进一步通过，不排除台股有机会向上挑战前高8,439点，若未能赶上今日立法院正常会议最后一天，料将回档在8,200-8,300区间震荡。

技术分析方面，保德信投信基金经理人张淑蕙指出，由于资金行情持续发酵，台股技术面上近期指数虽跌破月线，但月线、季线、年线仍呈现走扬格局，将为大盘形成有力支撑。

**下周台币低档区间整理 **

台币兑美元 一周来上冲下洗，主要随着美国发布的数据好坏而波动。台湾汇银人士认为，下周五美国将公布的非农就业数据，料将成为市场评估QE退场时程的最佳指标，届时将对美国经济复苏的脚步评估更为确切。

然而下周亚洲汇市交易时段非农尚未公布，料国际美元走势仍趋于震荡，方向并非十分明确，台币仍将以韩元 为首的亚币走向马首是瞻，初步预料台韩进入6月份，脱离月底出口商的抛汇热度将降低，或有助韩元及台币更易趋贬，暂时以低档震荡看待。

由于下周市场影响因素增多，交易员推估台币实质交投区将扩大至29.000-30.050之间。

“台湾央行还是希望台币是贬的，只是也要国际汇市配合。”一本地银行交易员说。

市场人士指出，央行维稳的基调虽然不变，但考量出口竞争力，引导台币趋弱的方向不变，下周出口商退场后，只要外资美元买盘力道坚实，台币将有机会测试30元能否站稳。

至于中国领导人习近平与欧巴马的会面虽可能带来人民币升值的预期，但交易员认为，台币当前连动仍以韩元为主，人民币为辅，除非人民币升值幅度出乎意料之大，否则对台币影响仍属有限。

**台债殖利率料将激烈震荡**

QE退场隐忧成债市最大利空，下个QE观察前哨站就是美国联邦储备理事会(美联储/FED)在6月中召开的利率会议，证券交易员表示，FED利率会议前最重要两个数据都将在下周发布，包括ISM及非农就业数据，其中后者尤其重要，下周美国经济数据变数较多，料台债殖利率将激烈震荡。

“不会一波到底，下周震荡将加剧。”一本地票券商交易员说。

随着本周美国指标10年期公债殖利率创13个月高位，周四仍盘旋在2%上方，牵动台债主流券殖利率全面劲扬，其中五年期公债102/2 殖利率周三创逾一个半月收盘高点的1.03%。

交易员认为，这波殖利率急弹后令市场操作转趋保守，且102/2殖利率升破1%后陆续有不同的买盘进场，下周102/2殖利率区间暂看0.95-1.03%。

下周另一项变数就是10年期公债新券即将在周四展开公开发行前交易(When issue)，新筹码释出恐有利台债偏空气氛，10年券 殖利率区间往上垫高，银行、券商及票券业者推估，10年新券公开发行前交易区间暂看在1.32-1.38%。

寿险交易员则指出，近两个月10年期公债皆没有新筹码释出，下周10年新券发行前交易格外引起市场关注，目前全球债市遭逢QE退场空头袭击，且整条台湾公债殖利率曲线在10年券端是比较凹的，不是很正常，料这次发行前交易应该可以回到1.35-1.40%的正常利率水准。

**货币市场下周短率料续处低**

尽管本周为缴税高峰期，但整体市场资金仍明显宽裕，令短率续处区间低位，展望下周，提存期底及税款缴库等紧缩因子可能导致市场资金多缺不一，但货币市场资金宽松态势依旧，料旬底可望安然度过，短率亦有望持稳低位。

不过，资金调度人士提及，由于周四的单日准备数字呈现高达400余亿的负数，如果周五连续第二天开出大额负数的话，可能会使得本提存期最后一日--下周一的银行调度转为保守，值得密切注意。

货币市场资金调度人士认为，下周主要是缴税因素令货币市场的资金变化较大，资金将由一般金融机构挪移至台银，估计会强化资金分配不均的情况，增加一些调度的不确定性。不过央行应也会入市冲销银行间过多的资金，整体银行的积数不致于暴冲太多。