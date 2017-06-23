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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 14:30 BJT

表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

    路透北京6月23日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）：
    
                                5月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口: 
乙醇                               9         -100      9,815.33            2,490       -99.51
   原产地
   德国                            4       984.46      11,091.5               12       -35.21
   美国                            3         -100      6,889.33               32       -99.99
   荷兰                            1        38.77         1,763                1       -35.25
   日本                            1       424.29        14,039               14        81.15
   西班牙                          0       -79.86             0                4       105.72
   巴基斯坦                        0            -             0                1       -99.98
   英国                            0       -99.19             0               28        22.05
   韩国                            -         -100             -                2       -32.23
   巴拉圭                          -            -             -               14            -
   越南                            -         -100             -            2,381       -34.78
   意大利                          -            -             -                1          -50


  出口:                                                               
乙醇                          16,304      1,428.2        472.41           59,003       432.81
   目的地
   沙特阿拉伯                 10,356            -        440.31           37,729            -
   朝鲜                        3,310       395.48        469.24           11,471       241.88
   韩国                        1,850            -        457.28            5,211            -
   台湾                          308        49.68        691.95            1,116       -12.05
   日本                          240            -        992.93              701       -58.56
   印度                          111       -11.95      1,572.97              304        68.14
   澳门                           92        64.75        900.84              328        39.75
   巴布亚新几内亚                 32            -           750               32       -66.67
   香港                            6          -40       1,713.5               42         5.44
   萨摩亚                          -            -             -               20            -
   菲律宾                          -            -             -            2,024       -51.13
   泰国                            -            -             -               12            -
   越南                            -         -100             -               13         61.1


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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