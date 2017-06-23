表格: 中国5月乙醇进出口分项数据一览

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月23日 - 以下是中国海关公布的5月乙醇进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 5月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 乙醇 9 -100 9,815.33 2,490 -99.51 原产地 德国 4 984.46 11,091.5 12 -35.21 美国 3 -100 6,889.33 32 -99.99 荷兰 1 38.77 1,763 1 -35.25 日本 1 424.29 14,039 14 81.15 西班牙 0 -79.86 0 4 105.72 巴基斯坦 0 - 0 1 -99.98 英国 0 -99.19 0 28 22.05 韩国 - -100 - 2 -32.23 巴拉圭 - - - 14 - 越南 - -100 - 2,381 -34.78 意大利 - - - 1 -50 出口: 乙醇 16,304 1,428.2 472.41 59,003 432.81 目的地 沙特阿拉伯 10,356 - 440.31 37,729 - 朝鲜 3,310 395.48 469.24 11,471 241.88 韩国 1,850 - 457.28 5,211 - 台湾 308 49.68 691.95 1,116 -12.05 日本 240 - 992.93 701 -58.56 印度 111 -11.95 1,572.97 304 68.14 澳门 92 64.75 900.84 328 39.75 巴布亚新几内亚 32 - 750 32 -66.67 香港 6 -40 1,713.5 42 5.44 萨摩亚 - - - 20 - 菲律宾 - - - 2,024 -51.13 泰国 - - - 12 - 越南 - -100 - 13 61.1 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。