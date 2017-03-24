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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 22:24 BJT

表格: 美国1月批发库存修正后为较上月下降0.3%，前值为下降0.2%

    路透3月24日 - 美国商务部周五公布，美国1月趸售(批发)库存修正
后为较前月下降0.3%，前值为下跌0.2%.
        
    美国1月库存/销售比修正后为1.28个月，前值为1.29个月。　　
    
    美国1月库存批发销售确定为较前月下降0.1%。
    
    企业批发库存及销售年度修正数据如下(经季节调整)：

 (变动百分比)      1月    前值    12月    前值    
   整体库存       -0.3   -0.2    0.8    1.0
   整体销售       -0.1   -0.1    2.4    2.4
    
                   1月    前值    12月    前值
 库存/销售比       1.28   1.29   1.29   1.29(完)

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