表格：中国外汇市场4月成交额环比下降近两成--外管局

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月26日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，4月中国外汇市场（不含外币 对市场，下同）总计成交11.38万亿元人民币（等值1.65万亿美元），按美元计环比下降19. 65%。 其中，银行对客户市场成交2,665亿美元，环比减19.58%；银行间市场成交1.39万亿美 元，环比减19.67%；即期市场成交6,932亿美元，环比减17.99%；衍生品市场成交9,598亿美 元，环比减20.81%。 今年中国外汇市场已累计成交6.57万亿美元。去年累计成交20.3万亿美元，2015年全年 则累计成交17.76万亿美元。 外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对 客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 当月总成交 银行对客户 银行间市场 即期市场 衍生品市场 单位： （万亿美元 （亿美元） （万亿美元 （亿美元） （亿美元） ） ） 2017年4月 1.65 2665 1.39 6932 9598 2017年3月 2.06 3314 1.73 8453 12120 2017年2月 1.33 2438 1.09 5514 7789 2017年1月 1.52 3101 1.21 6402 8845 2016年12月 2.25 3457 1.90 10377 12108 2016年11月 2.32 3025 2.02 9318 13919 2016年10月 1.63 2469 1.38 6674 9623 2016年9月 1.75 3003 1.45 7462 10063 2016年8月 1.78 2812 1.50 7402 10400 2016年7月 1.66 2658 1.40 7209 9399 2016年6月 1.60 2945 1.31 7346 8657 2016年5月 1.55 2707 1.28 6697 8838 2016年合计 20.3 2015年合计 17.76 （完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为