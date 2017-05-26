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亚洲 | 2017年 5月 26日 星期五 15:34 BJT

表格：中国外汇市场4月成交额环比下降近两成--外管局

    路透上海5月26日 - 中国国家外汇管理局统计数据显示，4月中国外汇市场（不含外币
对市场，下同）总计成交11.38万亿元人民币（等值1.65万亿美元），按美元计环比下降19.
65%。

    其中，银行对客户市场成交2,665亿美元，环比减19.58%；银行间市场成交1.39万亿美
元，环比减19.67%；即期市场成交6,932亿美元，环比减17.99%；衍生品市场成交9,598亿美
元，环比减20.81%。

    今年中国外汇市场已累计成交6.57万亿美元。去年累计成交20.3万亿美元，2015年全年
则累计成交17.76万亿美元。

    外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对
客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。

     2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览：  
               当月总成交    银行对客户   银行间市场   即期市场     衍生品市场
                                                                   
 单位：        （万亿美元    （亿美元）   （万亿美元   （亿美元）   （亿美元）
              ）                         ）                        
   2017年4月         1.65          2665        1.39          6932         9598
   2017年3月         2.06          3314        1.73          8453        12120
   2017年2月         1.33          2438        1.09          5514         7789
   2017年1月         1.52          3101        1.21          6402         8845
  2016年12月         2.25          3457        1.90         10377        12108
  2016年11月         2.32          3025        2.02          9318        13919
  2016年10月         1.63          2469        1.38          6674         9623
   2016年9月         1.75          3003        1.45          7462        10063
   2016年8月         1.78          2812        1.50          7402        10400
   2016年7月         1.66          2658        1.40          7209         9399
   2016年6月         1.60          2945        1.31          7346         8657
   2016年5月         1.55          2707        1.28          6697         8838
 2016年合计           20.3  2015年合计         17.76                          
 （完）

 (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)
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