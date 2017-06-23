表格：中国外汇市场5月成交额环比上升12.88%--外管局

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月23日 - 国家外汇管理局统计数据显示，2017年5月，中国外汇市场（不含 外币对市场，下同）总计成交12.84万亿元人民币（等值1.87万亿美元），按美元计环比上 升12.88%。 其中，银行对客户市场成交2,971亿美元，环比增11.48%；银行间市场成交1.57万亿美 元，环比增13.15%；即期市场成交8,060亿美元，环比增16.27%；衍生品市场成交10,599亿 美元，环比增10.43%。 今年中国外汇市场已累计成交8.43万亿美元。去年累计成交20.3万亿美元，2015年全年 则累计成交17.76万亿美元。 外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对 客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。 2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 当月总成交 银行对客 银行间市场 即期市场 衍生品市 户 场 单位： （万亿美元 （亿美元 （万亿美元 （亿美元 （亿美元 ） ） ） ） ） 2017年5月 1.87 2971 1.57 8060 10599 2017年4月 1.65 2665 1.39 6932 9598 2017年3月 2.06 3314 1.73 8453 12120 2017年2月 1.33 2438 1.09 5514 7789 2017年1月 1.52 3101 1.21 6402 8845 2016年12月 2.25 3457 1.90 10377 12108 2016年11月 2.32 3025 2.02 9318 13919 2016年10月 1.63 2469 1.38 6674 9623 2016年9月 1.75 3003 1.45 7462 10063 2016年8月 1.78 2812 1.50 7402 10400 2016年7月 1.66 2658 1.40 7209 9399 2016年6月 1.60 2945 1.31 7346 8657 2016年合计 20.3 2015年合计 17.76 （完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。