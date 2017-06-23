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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 15:36 BJT

表格：中国外汇市场5月成交额环比上升12.88%--外管局

    路透北京6月23日 - 国家外汇管理局统计数据显示，2017年5月，中国外汇市场（不含
外币对市场，下同）总计成交12.84万亿元人民币（等值1.87万亿美元），按美元计环比上
升12.88%。

    其中，银行对客户市场成交2,971亿美元，环比增11.48%；银行间市场成交1.57万亿美
元，环比增13.15%；即期市场成交8,060亿美元，环比增16.27%；衍生品市场成交10,599亿
美元，环比增10.43%。

    今年中国外汇市场已累计成交8.43万亿美元。去年累计成交20.3万亿美元，2015年全年
则累计成交17.76万亿美元。

    外管局公布的外汇市场统计口径仅限于人民币对外汇交易，不含外汇之间交易。银行对
客户市场采用客户买卖外汇总额，银行间外汇市场采用单边交易量，均为发生额本金。

     2015年6月以来中国外汇市场交易概况月度数据一览： 
               当月总成交   银行对客    银行间市场   即期市场    衍生品市
                           户                                   场 
 单位：        （万亿美元   （亿美元    （万亿美元   （亿美元    （亿美元
              ）           ）          ）           ）          ） 
   2017年5月        1.87         2971        1.57         8060       10599
   2017年4月        1.65         2665        1.39         6932        9598
   2017年3月        2.06         3314        1.73         8453       12120
   2017年2月        1.33         2438        1.09         5514        7789
   2017年1月        1.52         3101        1.21         6402        8845
  2016年12月        2.25         3457        1.90        10377       12108
  2016年11月        2.32         3025        2.02         9318       13919
  2016年10月        1.63         2469        1.38         6674        9623
   2016年9月        1.75         3003        1.45         7462       10063
   2016年8月        1.78         2812        1.50         7402       10400
   2016年7月        1.66         2658        1.40         7209        9399
   2016年6月        1.60         2945        1.31         7346        8657
 2016年合计          20.3  2015年合计        17.76                        
 （完）

 (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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