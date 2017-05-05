表格：加拿大4月失业率降至6.5%，预估则为6.7%

美国各类经济指标总览--2017/6/21
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透5月5日 - 加拿大统计局周五公布： * 加拿大4月失业率降至6.5%，预估为6.7% * 加拿大4月就业岗位增加0.32万个，全职就业减少3.12万个 2017年4月 2017年3月 就业人口变动 +3,200 +19,400 全职就业 -31,200 +18,400 兼职就业 +34,300 +1,000 失业率 6.5% 6.7% 就业参与率 65.6% 65.9% 劳动力人口(百万人) 19.576 19.622 路透调查分析师原预估，4月加拿大就业岗位增加10,000个，失业率 保持在6.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
全美不动产协会公布，美国5月成屋销售增长1.1%，年率为562万户。接受路透访查的分析师预估5月成屋销售下降0.5% ，年率为555万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.3 (5月) 4.4 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加13.8 (5月) 增加17.4 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.2 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) -0.1 (5月) +0.2 (4月) 不包括
路透6月21日 - 软件厂商Adobe Systems上日公布会计年度第二季获利优于预期，当前季度的获利预测也高于分析师预估，受惠于业务迅速转移至云端服务。
路透6月21日 - 包括摩根士丹利、巴克莱和JEFFERIES等多家投行纷纷调高红帽目标价。 红帽股价周三盘初急升8.6%，报97.67美元。(完) (编译 张若琪 审校 母红)