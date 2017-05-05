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市场报道 | 2017年 5月 5日 星期五 20:41 BJT

表格：加拿大4月失业率降至6.5%，预估则为6.7%

    路透5月5日 - 加拿大统计局周五公布：
    
    * 加拿大4月失业率降至6.5%，预估为6.7%
    * 加拿大4月就业岗位增加0.32万个，全职就业减少3.12万个
    
    
                     2017年4月       2017年3月
    就业人口变动       +3,200         +19,400
    　　全职就业 　   -31,200         +18,400
        兼职就业      +34,300          +1,000
    失业率　　　　   　  6.5%           6.7%
    就业参与率          65.6%          65.9%
    劳动力人口(百万人) 19.576         19.622
    
    路透调查分析师原预估，4月加拿大就业岗位增加10,000个，失业率
保持在6.7%。(完) (编译 王洋; 审校 李春喜)
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