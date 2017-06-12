表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月12日 - 台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大 额现金股利企业为台积电 ，其高达1,815.13亿台币的现金股利，将于7月20日发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三 成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 央行数据显示，5月底止外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计达3,643亿美元，约当外汇存 底的83%，均创新高。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 现金股利发放日期 ----------------------------------------------- 台塑化 571.56 7/18 台积电 1,815.13 7/20 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 董永年)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为