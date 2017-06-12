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亚洲 | 2017年 6月 12日 星期一 16:32 BJT

表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

    路透台北6月12日 - 台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放最大
额现金股利企业为台积电         ，其高达1,815.13亿台币的现金股利，将于7月20日发放。 

    交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三
成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。
    
    央行数据显示，5月底止外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计达3,643亿美元，约当外汇存
底的83%，均创新高。

    以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)：

     公司名称       现金股利发放金额    现金股利发放日期     
    ----------------------------------------------- 
    台塑化                 571.56          7/18
    台积电               1,815.13          7/20 
     
    查询各上市公司股利发放，请点选(here) 
    
    注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
       2.*表更新。(完)       

 (记者 高洁如; 审校 董永年)
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