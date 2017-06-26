表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

路透台北6月26日 - 台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利，权重股台积电 已在6月26 日展开除息行情。 根据路透初步统计，今年发放最大额现金股利企业为台积电 ，其高达1,815.13亿台币的现金股 利，将于7月20日发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三 成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 央行数据显示，5月底止外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计达3,643亿美元，约当外汇存 底的83%，均创新高。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 现金股利发放日期 ----------------------------------------------- 台塑化 571.56 7/18 台积电 1,815.13 7/20 *富邦金 204.67 7/28 *台达电 129.9 7/28 *国泰金 251.26 7/31 *联发科 150.3 8/3 *台湾大 152.44 8/3 *台化 328.2 8/4 *远传 122.2 8/4 *宝成 44.2 8/9 *台塑 292.82 8/9 *鸿海 779.8 8/10 *联电 61.12 8/10 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 高洁如; 审校 詹静宜)