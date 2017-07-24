表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

路透台北7月24日 - 台湾上市公司自7月中下旬起开始密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放 最大额现金股利企业为台积电 ，其高达1,815.13亿台币的现金股利，已于7月20日(周四)发放。 交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三 成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。 央行数据显示，6月底止外资持有股票及债券按当日市价计算及存款合计达4,419.43亿美元创新高，较上 月增加0.38%。 已发放现金股利的有：7/18的台塑化 571.56亿、台积电 共1,815.13亿台币在7/20发放 。 以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)： 公司名称 现金股利发放金额 现金股利发放日期 ----------------------------------------------- 富邦金 204.67 7/28 台达电 129.9 7/28 国泰金 251.26 7/31 联发科 150.3 8/3 台湾大 152.44 8/3 台化 328.2 8/4 远传 122.2 8/4 宝成 44.2 8/9 台塑 292.82 8/9 鸿海 779.8 8/10 联电 61.12 8/10 南亚 356.9 8/11 中信金 194.7 8/11 *第一金 143.7 8/24 中华电 383.4 8/25 广达 135.2 8/25 *矽品 54.5 8/25 *和硕 128.7 8/30 统一超 83.2 9/6 统一 119.3 9/8 查询各上市公司股利发放，请点选(here) 注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。 2.*表更新。(完) (记者 董永年; 审校 高洁如)