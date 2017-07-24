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表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表
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2017年7月24日 / 凌晨3点45分 / 1 天前

表格：台湾上市公司2017年现金股利发放日程表

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透台北7月24日 - 台湾上市公司自7月中下旬起开始密集发放现金股利。根据路透初步统计，今年发放
最大额现金股利企业为台积电         ，其高达1,815.13亿台币的现金股利，已于7月20日(周四)发放。 

    交易人士表示，现金股利发放将对货币市场资金流动造成较大影响；数据显示，外资持有台股市值约逾三
成，预料外资在领取现金股利之后，将陆续出现汇出需求。
    
    央行数据显示，6月底止外资持有股票及债券按当日市价计算及存款合计达4,419.43亿美元创新高，较上
月增加0.38%。
    
    已发放现金股利的有：7/18的台塑化         571.56亿、台积电         共1,815.13亿台币在7/20发放
。 

    以下为大型上市公司公布预订发放现金股利的相关细节（金额单位为亿台币)：

     公司名称       现金股利发放金额    现金股利发放日期     
    ----------------------------------------------- 
    富邦金                204.67           7/28
    台达电                 129.9           7/28 
    国泰金                 251.26          7/31    
    联发科                 150.3           8/3 
    台湾大                152.44           8/3
    台化                   328.2           8/4
    远传                   122.2           8/4  
    宝成                    44.2           8/9
    台塑                   292.82          8/9
    鸿海                   779.8           8/10
    联电                   61.12           8/10
    南亚                   356.9           8/11 
    中信金                 194.7           8/11
   *第一金                 143.7           8/24  
    中华电                 383.4           8/25     
    广达                   135.2           8/25
   *矽品                    54.5           8/25    
   *和硕                   128.7           8/30  
    统一超                  83.2           9/6
    统一                   119.3           9/8 

 

    
    查询各上市公司股利发放，请点选(here) 
    
    注:1.资料来源为台湾证券交易所及路透计算。
       2.*表更新。(完)          

 (记者 董永年; 审校 高洁如)

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