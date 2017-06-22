版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 08:05 BJT

表格：外资上周扩大卖超日股，日本投资者持续买超海外债券

    路透东京6月22日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，6月17日止
当周外资仍卖超日股。
    
    外资6月17日止当周在日本股市卖超3,316亿日圆，前一周为卖超1,42
5亿日圆。
    
    日本投资者最近一周买超海外债券10,901亿日圆，前一周为买超5,34
1亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                        股市          债市      货币市场
    6月11日-6月17日   -331.6        -601.8     -2,569.3
    6月 4日-6月10日   -142.5r       +309.6     +2,785.8r
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市      货币市场
    6月11日-6月17日   +367.1      +1,090.1        -27.6 
    6月 4日-6月10日    +50.8r       +534.1r       +22.0
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： 
    (here)(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐