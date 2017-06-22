表格：外资上周扩大卖超日股，日本投资者持续买超海外债券

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透东京6月22日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，6月17日止 当周外资仍卖超日股。 外资6月17日止当周在日本股市卖超3,316亿日圆，前一周为卖超1,42 5亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券10,901亿日圆，前一周为买超5,34 1亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月11日-6月17日 -331.6 -601.8 -2,569.3 6月 4日-6月10日 -142.5r +309.6 +2,785.8r 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月11日-6月17日 +367.1 +1,090.1 -27.6 6月 4日-6月10日 +50.8r +534.1r +22.0 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： (here)(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。