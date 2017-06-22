表格：外资上周扩大卖超日股，日本投资者持续买超海外债券

路透东京6月22日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，6月17日止 当周外资仍卖超日股。 外资6月17日止当周在日本股市卖超3,316亿日圆，前一周为卖超1,42 5亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券10,901亿日圆，前一周为买超5,34 1亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月11日-6月17日 -331.6 -601.8 -2,569.3 6月 4日-6月10日 -142.5r +309.6 +2,785.8r 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月11日-6月17日 +367.1 +1,090.1 -27.6 6月 4日-6月10日 +50.8r +534.1r +22.0 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： (here)(完) (编译 戴素萍 审校 龚芳)