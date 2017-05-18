表格：外资上周继续买超日股，日本投资者扩大买超海外债券

路透东京5月18日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月13日止当周外资扩大买超日股。 外资5月13日止当周在日本股市买超3,722亿日圆，前一周为买超2,379亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券1.8212万亿日圆，前一周为买超4,258亿日圆。 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月 7日-5月13日 +372.2 +395.4 +434.9 4月30日-5月 6日 +237.9r -39.9r -1,352.5 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月 7日-5月13日 +273.4 +1,821.2 -24.3 4月30日-5月 6日 +108.4r +425.8r -21.0 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： (here)(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)