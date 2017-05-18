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亚洲 | 2017年 5月 18日 星期四 08:08 BJT

表格：外资上周继续买超日股，日本投资者扩大买超海外债券

    路透东京5月18日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，5月13日止当周外资扩大买超日股。
    
    外资5月13日止当周在日本股市买超3,722亿日圆，前一周为买超2,379亿日圆。
    
    日本投资者最近一周买超海外债券1.8212万亿日圆，前一周为买超4,258亿日圆。
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                        股市          债市      货币市场
    5月 7日-5月13日    +372.2        +395.4       +434.9
    4月30日-5月 6日    +237.9r        -39.9r    -1,352.5
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市      货币市场
    5月 7日-5月13日    +273.4      +1,821.2        -24.3
    4月30日-5月 6日    +108.4r       +425.8r       -21.0
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： 
    (here)(完) (编译 张若琪 审校 龚芳)
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