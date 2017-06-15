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亚洲 | 2017年 6月 15日 星期四 08:04 BJT

表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

    路透东京6月15日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，6月10日止当周外资转为卖超
日股。
    
    外资6月10日止当周在日本股市卖超1,431亿日圆，前一周为买超5,435亿日圆。
    
    日本投资者最近一周买超海外债券5,266亿日圆，前一周为卖超3,454亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：
                        股市          债市      货币市场
    6月 4日-6月10日   -143.1        +309.6     +2,768.6 
    5月28日-6月 3日   +543.5r       +484.5     -1,255.4 
    
    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市          债市      货币市场
    6月 4日-6月10日    +50.4        +526.6        +22.0 
    5月28日-6月 3日   +463.6r       -345.4r       -66.6 
    
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： 
    (here)(完) (编译 王兴亚；审校)
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