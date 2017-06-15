表格：外资上周转为卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透东京6月15日 - 周四出炉的日本资本流动数据显示，6月10日止当周外资转为卖超 日股。 外资6月10日止当周在日本股市卖超1,431亿日圆，前一周为买超5,435亿日圆。 日本投资者最近一周买超海外债券5,266亿日圆，前一周为卖超3,454亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 6月 4日-6月10日 -143.1 +309.6 +2,768.6 5月28日-6月 3日 +543.5r +484.5 -1,255.4 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 6月 4日-6月10日 +50.4 +526.6 +22.0 5月28日-6月 3日 +463.6r -345.4r -66.6 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选： (here)(完) (编译 王兴亚；审校)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为