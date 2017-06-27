表格：外资及陆资在台股买超1.72亿台币，连两日买超合计173.16亿台币

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透台北6月27日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超1.72亿台币，连两日买超金额 合计173.16亿台币；上交易日为大幅买超171.44亿台币。 三大法人今日合计买超26.35亿台币，上交易日修正后为买超187.52亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 6/27 +1.72 +26.35 6/26 +171.44 +187.52r 6/23 -29.27r -19.71r 6/22 +28.68r +58.52r 6/21 +24.60 +52.98r 6/20 +14.03 +13.33r 6/19 +25.10 +47.51r 6/16 +28.18 +31.41r 6/15 +2.94r -3.95r 6/14 -20.98 -50.08r 6/13 -83.85r -84.37r 6/12 -138.22 -129.31r 6/9 -33.77 -41.30r 6/8 +25.00r +21.89r 6/7 +23.01r +18.69r 6/6 +9.03r -5.99r 6/5 +38.97 +47.89r 6/3 +0.64 +3.13 6/2 +42.79 +57.49r 6/1 +25.66r +31.61r 本月累计 +155.69 +263.62 2017 5月 +498.06 +593.15r 4月 +321.02 +280.79r 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95 -856.96r 10月 -18.59r +9.14r 9月 +24.84 -152.81r 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (记者 詹静宜； 审校 高洁如)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。