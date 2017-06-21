表格：外资及陆资在台股买超24.60亿台币，连五日买超共94.85亿台币

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透台北6月21日 - 台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超24.60亿台币，连五个交易日 买超共计94.85亿台币；上交易日为买超14.03亿台币。 三大法人今日合计买超52.99亿台币，上交易日修正后为买超13.33亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 6/21 +24.60 +52.99 6/20 +14.03 +13.33r 6/19 +25.10 +47.51r 6/16 +28.18 +31.41r 6/15 +2.94r -3.95r 6/14 -20.98 -50.08r 6/13 -83.85r -84.37r 6/12 -138.22 -129.31r 6/9 -33.77 -41.30r 6/8 +25.00r +21.89r 6/7 +23.01r +18.69r 6/6 +9.03r -5.99r 6/5 +38.97 +47.89r 6/3 +0.64 +3.13 6/2 +42.79 +57.49r 6/1 +25.66r +31.61r 本月累计 -16.87 +10.95 2017 5月 +498.06 +593.15r 4月 +321.02 +280.79r 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95 -856.96r 10月 -18.59r +9.14r 9月 +24.84 -152.81r 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 高洁如)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。