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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 14:56 BJT

表格：外资及陆资在台股转为卖超33.77亿台币，中止连七日买超

    路透台北6月9日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超33.77亿台币，中止先前连
七个交易日买超共计165.10亿台币；上交易日修正后为买超25.00亿台币。
    
      三大法人今日合计卖超41.43亿台币，上交易日修正后为买超21.89亿台币。

      以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
      
      日期    外资及陆资    三大法人合计
      6/9       -33.77         -41.43
      6/8       +25.00r        +21.89r
      6/7       +23.01r        +18.69r
      6/6        +9.03r         -5.99r
      6/5       +38.97         +47.89r
      6/3        +0.64          +3.13
      6/2       +42.79         +57.49r
      6/1       +25.66r        +31.61r
    本月累计   +131.33        +133.30

     2017
       5月     +498.06        +593.15r
       4月     +321.02        +280.79r
       3月     +703.58r       +630.09r
       2月     +492.99        +534.00r
       1月     +460.00        +442.64r
        
     2016
      月份    外资及陆资    三大法人合计
      12月      +19.43r        -31.98r
      11月     -961.95        -856.96r
      10月      -18.59r         +9.14r
       9月      +24.84        -152.81r
       8月     +710.34        +524.54r
       7月   +1,676.85r     +1,583.95r
       6月     +821.35r       +597.36r
       5月     -739.29r       -592.41r
       4月     +157.56r        +53.05r
       3月   +1,600.65r     +1,350.21r
       2月     +505.58r       +389.39r
       1月     -594.83r       -736.96r

      2016年    外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。
      2015年    外资及陆资合计买超462.28亿台币。
      2014年    外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。
    
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 (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)
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