表格：外资及陆资在台股转为卖超33.77亿台币，中止连七日买超

路透台北6月9日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股转为卖超33.77亿台币，中止先前连 七个交易日买超共计165.10亿台币；上交易日修正后为买超25.00亿台币。 三大法人今日合计卖超41.43亿台币，上交易日修正后为买超21.89亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 6/9 -33.77 -41.43 6/8 +25.00r +21.89r 6/7 +23.01r +18.69r 6/6 +9.03r -5.99r 6/5 +38.97 +47.89r 6/3 +0.64 +3.13 6/2 +42.79 +57.49r 6/1 +25.66r +31.61r 本月累计 +131.33 +133.30 2017 5月 +498.06 +593.15r 4月 +321.02 +280.79r 3月 +703.58r +630.09r 2月 +492.99 +534.00r 1月 +460.00 +442.64r 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95 -856.96r 10月 -18.59r +9.14r 9月 +24.84 -152.81r 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)