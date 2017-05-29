版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 15:42 BJT

表格：外资在韩国股市买超133亿韩元，连续第四个交易日买超

    路透首尔5月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0731GMT，外资在韩国股市买超133
亿韩元，连续第四个交易日买超，期间累计买超3,307亿韩元(2.9485亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：    
    
        日期        外资        机构投资人        散户
    ----------------------------------------------------
     5 月29日        13.3          -99.0           57.4
    ^5 月26日       123.1           85.1         -258.7
     5 月25日       117.0          265.7         -405.3
     5 月24日        77.3          -89.4          -36.5
     5 月23日       -55.4          281.2         -261.6
     5 月22日       288.7         -260.2          -88.5
     5 月19日        41.1          -27.6          -65.1
     5 月18日        26.9          -63.8          -19.1 
     5 月17日         6.7         -218.9          161.7
     5 月16日       234.1           73.0           23.4
     5 月15日       -95.9           25.2           35.0
     5 月12日      -306.6          -93.9          363.5
     5 月11日       104.6          331.8         -444.1
     5 月10日       110.7          -46.2         -100.5
     5 月 8日       544.0           85.4         -663.2     
     ----------------------------------------------------
    本月以来      1,729.3         -132.5       -1,902.2
    ----------------------------------------------------
    今年以来      7,985.8       -5,300.2       -5,344.8
    ----------------------------------------------------    
    注：^ 为修正后数据。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐