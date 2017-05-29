表格：外资在韩国股市买超133亿韩元，连续第四个交易日买超

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月29日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0731GMT，外资在韩国股市买超133 亿韩元，连续第四个交易日买超，期间累计买超3,307亿韩元(2.9485亿美元)。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月29日 13.3 -99.0 57.4 ^5 月26日 123.1 85.1 -258.7 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日 26.9 -63.8 -19.1 5 月17日 6.7 -218.9 161.7 5 月16日 234.1 73.0 23.4 5 月15日 -95.9 25.2 35.0 5 月12日 -306.6 -93.9 363.5 5 月11日 104.6 331.8 -444.1 5 月10日 110.7 -46.2 -100.5 5 月 8日 544.0 85.4 -663.2 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,729.3 -132.5 -1,902.2 ---------------------------------------------------- 今年以来 7,985.8 -5,300.2 -5,344.8 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 王琛；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为