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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 15:42 BJT

表格：外资在韩国股市买超176亿韩元

    路透首尔6月22日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0728GMT，外资在韩国股市买超176
亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)： 
    
         日期        外资        机构投资人        散户
    ----------------------------------------------------
     6 月22日        17.6         -137.5           75.5
    ^6 月21日      -184.7         -185.9          294.3
     6 月20日       487.2         -598.5          358.2
     6 月19日       127.2          -54.5         -101.9
     6 月16日      -163.3           58.2           55.0
     6 月15日        11.0         -306.0          258.7
     6 月14日        22.2         -122.1           52.9
     6 月13日       -78.7          162.5         -121.9
     6 月12日      -146.2         -407.8          498.8
     6 月 9日       154.7          -37.0         -176.3
     6 月 8日       281.8         -453.6           97.9
     6 月 7日       114.6         -296.7          126.5
     6 月 5日       274.0         -327.8            4.3
     6 月 2日       448.0         -251.0         -240.7
     6 月 1日       -13.6          -89.3           75.1
     ----------------------------------------------------
    本月以来      1,351.8       -3,047.1        1,256.4
    ----------------------------------------------------
    今年以来      8,942.8       -7,997.1        4,117.7
    ----------------------------------------------------    
    注：^ 为修正后数据。(完) (编译 于春红; 审校 刘秀红)
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