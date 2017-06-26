表格：外资在韩国股市买超337亿韩元，连续三个交易日买超

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透首尔6月26日 - 韩国证券交易所周一公布，截至0756GMT，外资在韩国股市买超337 亿韩元，为连续第三个交易日买超，期间累计净买入3,830亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 6 月26日 33.7 -113.3 22.4 ^6 月23日 166.6 106.1 -299.4 6 月22日 182.7 47.3 75.8 6 月21日 -184.7 -185.9 294.3 6 月20日 487.2 -598.5 358.2 6 月19日 127.2 -54.5 -101.9 6 月16日 -163.3 58.2 55.0 6 月15日 11.0 -306.0 258.7 6 月14日 22.2 -122.1 52.9 6 月13日 -78.7 162.5 -121.9 6 月12日 -146.2 -407.8 498.8 6 月 9日 154.7 -37.0 -176.3 6 月 8日 281.8 -453.6 97.9 6 月 7日 114.6 -296.7 126.5 6 月 5日 274.0 -327.8 4.3 6 月 2日 448.0 -251.0 -240.7 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,717.1 -2,869.6 979.7 ---------------------------------------------------- 今年以来 9,308.1 -7,819.5 -4,394.4 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 张若琪 审校 孙茉莉)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。