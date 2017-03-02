表格：外资在韩国股市买超6,581亿韩元

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透首尔3月2日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0726GMT，外资在韩国股市买超6,58 1亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 3 月 2日 658.1 -597.0 -107.0 ^2 月28日 67.9 -27.3 -116.4 2 月27日 -225.7 217.4 -32.6 2 月24日 -4.9 -51.8 7.8 2 月23日 35.6 -58.8 -27.4 2 月22日 452.9 -198.7 -93.6 2 月21日 124.8 153.9 -318.5 2 月20日 53.3 -209.7 103.2 2 月17日 290.3 148.5 -484.1 2 月16日 165.6 -265.4 42.6 2 月15日 -28.7 159.1 -175.1 2 月14日 -127.6 265.3 -136.7 2 月13日 5.8 230.7 -278.7 2 月10日 -105.3 313.6 -247.3 2 月 9日 54.5 -127.8 22.1 ---------------------------------------------------- 本月以来 658.1 -597.0 -107.0 ---------------------------------------------------- 今年以来 2,603.6 -1,883.2 -1,793.8 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 李爽 审校 于春红)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”