表格：外资在韩国股市卖超1,829亿韩元，此前连续两日买超

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透首尔6月21日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0721GMT，外资在韩国股市卖超1,8 29亿韩元，结束此前连续两日买超局面。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 6 月21日 -182.9 -190.1 296.5 ^6 月20日 487.2 -598.5 358.2 6 月19日 127.2 -54.5 -101.9 6 月16日 -163.3 58.2 55.0 6 月15日 11.0 -306.0 258.7 6 月14日 22.2 -122.1 52.9 6 月13日 -78.7 162.5 -121.9 6 月12日 -146.2 -407.8 498.8 6 月 9日 154.7 -37.0 -176.3 6 月 8日 281.8 -453.6 97.9 6 月 7日 114.6 -296.7 126.5 6 月 5日 274.0 -327.8 4.3 6 月 2日 448.0 -251.0 -240.7 6 月 1日 -13.6 -89.3 75.1 5 月31日 -361.9 360.9 -36.9 ---------------------------------------------------- 本月以来 1,336.0 -2,913.8 1,183.1 ---------------------------------------------------- 今年以来 8,927.0 -7,863.7 -4,191.0 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 张若琪)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。