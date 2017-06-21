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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 15:30 BJT

表格：外资在韩国股市卖超1,829亿韩元，此前连续两日买超

    路透首尔6月21日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0721GMT，外资在韩国股市卖超1,8
29亿韩元，结束此前连续两日买超局面。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)： 
    
         日期        外资        机构投资人        散户
    ----------------------------------------------------
     6 月21日      -182.9         -190.1          296.5
    ^6 月20日       487.2         -598.5          358.2
     6 月19日       127.2          -54.5         -101.9
     6 月16日      -163.3           58.2           55.0
     6 月15日        11.0         -306.0          258.7
     6 月14日        22.2         -122.1           52.9
     6 月13日       -78.7          162.5         -121.9
     6 月12日      -146.2         -407.8          498.8
     6 月 9日       154.7          -37.0         -176.3
     6 月 8日       281.8         -453.6           97.9
     6 月 7日       114.6         -296.7          126.5
     6 月 5日       274.0         -327.8            4.3
     6 月 2日       448.0         -251.0         -240.7
     6 月 1日       -13.6          -89.3           75.1
     5 月31日      -361.9          360.9          -36.9
     ----------------------------------------------------
    本月以来      1,336.0       -2,913.8        1,183.1
    ----------------------------------------------------
    今年以来      8,927.0       -7,863.7       -4,191.0
    ----------------------------------------------------    
    注：^ 为修正后数据。(完) (编译 刘秀红；审校 张若琪)
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