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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 15:35 BJT

表格：外资在韩国股市卖超319亿韩元

    路透首尔3月3日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0726GMT，外资在韩国股市卖超319
亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：    
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     3 月 3日      -31.9         -125.2          106.4
    ^3 月 2日      682.0         -620.6         -107.1
     2 月28日       67.9          -27.3         -116.4
     2 月27日     -225.7          217.4          -32.6
     2 月24日       -4.9          -51.8            7.8
     2 月23日       35.6          -58.8          -27.4
     2 月22日      452.9         -198.7          -93.6
     2 月21日      124.8          153.9         -318.5
     2 月20日       53.3         -209.7          103.2    
     2 月17日      290.3          148.5         -484.1
     2 月16日      165.6         -265.4           42.6
     2 月15日      -28.7          159.1         -175.1
     2 月14日     -127.6          265.3         -136.7
     2 月13日        5.8          230.7         -278.7
     2 月10日     -105.3          313.6         -247.3
    ----------------------------------------------------
    本月以来       650.1         -745.8           -0.7
    ----------------------------------------------------
    今年以来     2,595.6       -2,032.1       -1,687.5
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完) (编译 李爽  审校 孙茉莉)
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