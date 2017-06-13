版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 10:58 BJT

表格：新加坡第一季失业率为2.2%，较初值下修

    路透新加坡6月13日 - 新加坡人力部周二公布的2017年第一季详细失业数据如下：
    
    (经季节调整数据，单位为%)

    2017年第一季   2016年第四季   2016年第三季 2016年第二季 2016年第一季
         2.2            2.2            2.1          2.1         1.9
 
    背景：
    
    --第一季失业率终值较初值2.3%下修
    --2017年第一季失业总人数下降6,800人，上年第四季增加2,300人。此为2009年第二季
以来失业人数降幅最大的一季。
    
    完整数据请参考：www.mom.gov.sg(完) (编译 王琛；审校 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐