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市场报道 | 2017年 3月 24日 星期五 22:31 BJT

表格：美国一周初请失业金人数修正后为26.1万人，前值为25.8万人

    路透3月24日 - 美国劳工部周五对3月23日发布的季调后上周申请失
业金人数修正如下：
    
    *  3月18日当周初请失业金人数数据从25.8万修正至26.1万
    *  3月11日当周续请失业金人数数据从200万修正至199万
    *  3月18日当周初请失业金人数四周移动均值从24万修正至24.65万
    
    
      周段　    初请失业金人数   四周平均值　 续领失业金人数  保
险失业率
    03/18/17       261,000       246,500         --            -
-
    03/11/17       246,000       243,000       1,990,000       1
.4
    03/04/17       252,000       243,500       2,025,000       1
.5
    02/25/17       227,000       239,750       2,059,000       1
.5
    02/18/17       247,000       245,500       2,057,000       1
.5
    02/11/17       248,000       246,750       2,052,000       1
.5
    02/04/17       237,000       245,000       2,071,000       1
.5
    01/28/17       250,000       247,000       2,067,000       1
.5
    
    注: R代表修正值。 (完) (编译 刘静；审校 母红)
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