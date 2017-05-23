表格：美国白宫对预算情况的估计

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透5月22日 - 美国白宫周一公布特朗普政府2018年财政预算计划，以下为其中的预算情况： (单位：10亿美元) 2018- 2018- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2027 收入 3,268 3,460 3,654 3,814 3,982 4,161 4,390 20,001 45,751 支出 3,853 4,062 4,094 4,340 4,470 4,617 4,832 22,353 48,901 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 赤字 585 603 440 526 488 456 442 2,351 3,150 (相当于GDP的百分比) 2018- 2018- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2022 2027 赤字 3.2 3.1 2.2 2.5 2.2 2.0 1.8 2.1 1.4 公众持有债务 77.0 77.4 76.7 76.2 75.1 73.7 72.2 注： 2016年数据为实际数字；预估依据现行政策作出 以下为美国国会预算办公室2017年1月24日公布的预算情况估计，以供比较： (单位：10亿美元) 2018- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 收入 3,267 3,404 3,604 3,733 3,878 4,019 4,176 43,078 支出 3,854 3,963 4,091 4,334 4,562 4,816 5,135 52,504 ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------ 赤字 587 559 487 601 684 797 959 9,426 (相当于GDP的百分比) 2018- 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2027 赤字 3.2 2.9 2.4 2.9 3.2 3.6 4.2 4.0 注：2016年数据为实际数字；其它年份数字为预估值 (完) (编译 郑茵 审校 白云)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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