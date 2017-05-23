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债券 | 2017年 5月 23日 星期二 09:55 BJT

表格：美国白宫对预算情况的估计

    路透5月22日 - 美国白宫周一公布特朗普政府2018年财政预算计划，以下为其中的预算情况：
    
                              (单位：10亿美元)                       2018-   2018-
              2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2022    2027
    收入     3,268   3,460   3,654   3,814   3,982   4,161   4,390  20,001  45,751
    支出     3,853   4,062   4,094   4,340   4,470   4,617   4,832  22,353  48,901
             -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----
    赤字       585     603     440     526     488     456     442   2,351   3,150


                         (相当于GDP的百分比)                         2018-   2018-
              2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2022    2027
赤字           3.2     3.1     2.2     2.5     2.2     2.0     1.8     2.1     1.4
公众持有债务  77.0    77.4    76.7    76.2    75.1    73.7    72.2
        
    
    注： 2016年数据为实际数字；预估依据现行政策作出
    
    以下为美国国会预算办公室2017年1月24日公布的预算情况估计，以供比较：

                             (单位：10亿美元)                        2018-
              2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2027
    收入     3,267   3,404   3,604   3,733   3,878   4,019   4,176   43,078
    支出     3,854   3,963   4,091   4,334   4,562   4,816   5,135   52,504
             -----   -----   -----   -----   -----   -----   -----   ------
    赤字       587     559     487     601     684     797     959    9,426

                         (相当于GDP的百分比)                         2018-
              2016    2017    2018    2019    2020    2021    2022    2027
    赤字       3.2     2.9     2.4     2.9     3.2     3.6     4.2     4.0

    注：2016年数据为实际数字；其它年份数字为预估值
    (完) (编译 郑茵 审校 白云)
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