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市场报道 | 2017年 2月 27日 星期一 21:53 BJT

表格：美国1月建筑许可经修正后为增加5.3%，年率修正为129.3万户

    路透2月27日 - 美国商务部周一公布对1月建筑许可的修正：    
    
    *  美国1月建筑许可增加5.3%(前值为增加4.6%)    
    *  美国1月建筑许可年率为129.3万户(前值为128.5万户)
    
            经季节调整后的建筑许可如下：
    
    变动百分比(%)     1月  (前值)   12月   (前值)    17年1月/17年1月 (前值) 
     
     建筑许可         5.3    4.6     1.3     1.3         8.8       8.2
    
    年率(千户)       1月   (前值)   12月    (前值)     16年1月    (前值)
     
     建筑许可　     1,293   1,285    1,228   1,228      1,188    1,188
        
    建筑许可(千户)     1月  (前值)   12月    (前值)    16年1月  (前值)
     独栋房屋          807    808     830     830       727      727
     多户房屋          486    477     398     398       461      461 (编译 王洋; 审校 白云)
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