表格：美国1月建筑许可经修正后为增加5.3%，年率修正为129.3万户

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透2月27日 - 美国商务部周一公布对1月建筑许可的修正： * 美国1月建筑许可增加5.3%(前值为增加4.6%) * 美国1月建筑许可年率为129.3万户(前值为128.5万户) 经季节调整后的建筑许可如下： 变动百分比(%) 1月 (前值) 12月 (前值) 17年1月/17年1月 (前值) 建筑许可 5.3 4.6 1.3 1.3 8.8 8.2 年率(千户) 1月 (前值) 12月 (前值) 16年1月 (前值) 建筑许可 1,293 1,285 1,228 1,228 1,188 1,188 建筑许可(千户) 1月 (前值) 12月 (前值) 16年1月 (前值) 独栋房屋 807 808 830 830 727 727 多户房屋 486 477 398 398 461 461 (编译 王洋; 审校 白云)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”