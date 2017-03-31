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市场报道 | 2017年 4月 1日 星期六 00:52 BJT

表格：美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%

    路透3月31日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布的美国工
业生产和产能利用率的年度修正数据。
    
    在以下表格，“产出”是工业产出较上月或较上年同期的百分比变动
，“产能利用率”是一个月或一年的总工业产能利用率。月度数据是经季
节调整，年度数据没有经季节调整(2012=100)。
       
                             
        产出      前值       产能利用率         前值
 17年2月     0.1     持平          75.9     75.4 
 17年1月    -0.1     -0.1          75.9     75.5 
16年12月     0.7      0.6          76.0     75.6

    
制造业

            产出      前值       产能利用率         前值
 17年2月     0.5      0.5          75.8     75.6 
 17年1月     0.6      0.5          75.5     75.3 
16年12月     0.1      0.2          75.1     75.0
    
    注：
    美联储公布从1972年至2017年2月的工业生产和产能利用率的年度修
正。
    2月工业生产和产能利用率初值是在3月17日公布。3月数据将在4月18
日公布。
    美联储公布的工业生产和产能利用率的年度修正数据可点击(www.fed
eralreserve.gov/releases/G17)(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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