表格：韩国1月工业生产活动详细数据

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 李爽 审校 张涛)
路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增 长3.3%，远高于市场分析师预期 。 以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季 节调整。 1月 *12月 较上年同 较前月 较上年同期 较前月 期 工业生产 1.7 3.3 4.2 -0.5 制造业工厂出货 1.9 ~ 4.3 ~ 面向国内市场出货 0.6 ~ 6.1 ~ 面向出口市场出货 3.1 ~ 2.3 ~ 库存 -5.2 ~ -5.6 ~ 平均工厂开工率(% 74.3 72.6 ) 服务业产出 2.7 0.5 1.9 0.4 零售销售 4.0 -2.2 1.8 -0.5 资本投资 11.4 2.6 10.3 5.6 建筑开工 14.4 -0.7 12.3 -0.5 ^综合领先指标 ~ 0.4 ~ 0.5 * 修正值 ~ 暂无 ^ 未经季节调整 (完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”