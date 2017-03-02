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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:07 BJT

表格：韩国1月工业生产活动详细数据

    路透首尔3月2日 - 周四公布的数据显示，韩国1月经季节调整后工业生产较前月大幅增
长3.3%，远高于市场分析师预期
。
    
    以下为1月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较前月变动率经过季
节调整。
                          1月                *12月
                   较上年同   较前月  较上年同期  较前月
                   期                             
 工业生产                1.7     3.3         4.2    -0.5
 制造业工厂出货          1.9       ~         4.3       ~
 面向国内市场出货        0.6       ~         6.1       ~
 面向出口市场出货        3.1       ~         2.3       ~
 库存                   -5.2       ~        -5.6       ~
 平均工厂开工率(%        74.3                72.6
 )                                    
 服务业产出              2.7     0.5         1.9     0.4
 零售销售                4.0    -2.2         1.8    -0.5
 资本投资               11.4     2.6        10.3     5.6
 建筑开工               14.4    -0.7        12.3    -0.5
 ^综合领先指标             ~     0.4           ~     0.5
 
    * 修正值
    ~ 暂无
    ^ 未经季节调整
    (完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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