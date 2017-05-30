表格：韩国4月工业生产活动详细数据

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透首尔5月31日 - 韩国政府周三公布的数据显示，韩国4月经季节 调整后工业生产较前月下降2.2%，分析师的预期落空，形势较前月恶化。 以下为4月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较 前月变动率经过季节调整。 4月 *3月 较上年同期 较前月 较上年同期 较前月 工业生产 +1.7 -2.2 +3.3 +1.2 制造业工厂出货 -0.2 ~ +1.6 ~ 面向国内市场出货 +0.7 ~ +1.3 ~ 面向出口市场出货 -1.2 ~ +2.0 ~ 库存 -1.2 ~ -5.8 ~ 平均工厂开工率(%) 71.7 72.8 服务业产出 +2.5 +0.1 +2.8 +0.3 零售销售 +2.8 +0.7 +1.4 -0.1 资本投资 +14.1 -4.0 +23.3 +13.3 建筑开工 +19.4 -4.3 +18.5 +3.8 ^综合领先指标 ~ +0.5 ~ +0.3 * 修正值 ~ 暂无 ^ 未经季节调整 (完) (编译 戴素萍 审校 白云)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为