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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 07:50 BJT

表格：韩国4月工业生产活动详细数据

    路透首尔5月31日 - 韩国政府周三公布的数据显示，韩国4月经季节
调整后工业生产较前月下降2.2%，分析师的预期落空，形势较前月恶化。
            
    
    以下为4月工业生产、零售销售及投资详细数据，除特别注明外，较
前月变动率经过季节调整。
    
                          4月                 *3月
                    较上年同期   较前月   较上年同期  较前月
                                         
 工业生产                +1.7    -2.2        +3.3    +1.2
 制造业工厂出货          -0.2       ~        +1.6       ~
 面向国内市场出货        +0.7       ~        +1.3       ~
 面向出口市场出货        -1.2       ~        +2.0       ~
 库存                    -1.2       ~        -5.8       ~
 平均工厂开工率(%)           71.7                72.8
 服务业产出              +2.5    +0.1        +2.8    +0.3
 零售销售                +2.8    +0.7        +1.4    -0.1
 资本投资               +14.1    -4.0       +23.3   +13.3
 建筑开工               +19.4    -4.3       +18.5    +3.8
 ^综合领先指标             ~     +0.5         ~      +0.3
  * 修正值
  ~ 暂无
  ^ 未经季节调整
  (完) (编译 戴素萍 审校 白云)
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