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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 07:42 BJT

表格：韩国4月经季调经常帐盈余为68亿美元

    路透首尔6月5日 - 以下为韩国经常帐初值数据(经季节调整，单位百
万美元)：
    
                              4月       *3月
 经常帐                    6,795.9     4,899.2
 商品帐                   10,664.1     8,640.7
 服务帐                   -2,733.5    -3,807.6
    
    注：*为修正值
    消息来源：韩国央行(完) (编译 陈宗琦；审校 王兴亚)
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