西南期货：大连焦炭期价反弹动力不足，因供大于求进一步加剧

需求一直是分析工业品走势的重要因素，对于焦炭来说，可以将其需求分为国内需求和出口需求两部分。从国内需求来看，据高频开工率数据显示，钢铁企业生产旺季已经过去，5月全国高炉开工率连续下降，这意味着焦炭需求见顶回落，符合历年的季节性规律。从出口需求来看，今年前4个月中国焦炭出口量为275万吨，同比下降19.8%，绝对量减少约68万吨。也就是说，国内需求和出口需求双双回落，意味着焦炭价格失去了最主要的反弹动力。(完)