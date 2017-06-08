西南期货：大连焦炭期价反弹动力不足，因供大于求进一步加剧

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月8日的《期货日报》：
经过连续调整之后，焦炭期货主力合约日线收出三连阳，市场参与者对反弹抱有期待。但我们认为由于供大于求进一步加剧，焦炭期价反弹动力不足。
需求一直是分析工业品走势的重要因素，对于焦炭来说，可以将其需求分为国内需求和出口需求两部分。从国内需求来看，据高频开工率数据显示，钢铁企业生产旺季已经过去，5月全国高炉开工率连续下降，这意味着焦炭需求见顶回落，符合历年的季节性规律。从出口需求来看，今年前4个月中国焦炭出口量为275万吨，同比下降19.8%，绝对量减少约68万吨。也就是说，国内需求和出口需求双双回落，意味着焦炭价格失去了最主要的反弹动力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为