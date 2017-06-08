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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:17 BJT

西南期货：大连焦炭期价反弹动力不足，因供大于求进一步加剧

以下内容节选自6月8日的《期货日报》：

经过连续调整之后，焦炭期货主力合约日线收出三连阳，市场参与者对反弹抱有期待。但我们认为由于供大于求进一步加剧，焦炭期价反弹动力不足。

　　需求一直是分析工业品走势的重要因素，对于焦炭来说，可以将其需求分为国内需求和出口需求两部分。从国内需求来看，据高频开工率数据显示，钢铁企业生产旺季已经过去，5月全国高炉开工率连续下降，这意味着焦炭需求见顶回落，符合历年的季节性规律。从出口需求来看，今年前4个月中国焦炭出口量为275万吨，同比下降19.8%，绝对量减少约68万吨。也就是说，国内需求和出口需求双双回落，意味着焦炭价格失去了最主要的反弹动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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