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亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:52 BJT

西南期货：大连焦炭期货反弹已经进入尾声

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

自6月6日起，焦炭期货主力合约出现一轮反弹行情，自最低点算起，幅度超过20%，高出市场预期。我们针对反弹诱因进行分析，结合其他市场因素的影响，判断此轮反弹已经进入尾声。

　　总之，贴水修复接近完成、库存整体上升、供应量增加均可以确认，其对于焦炭期价反弹的推动力已经消失，而需求短期回升也在期价的上涨中得到了体现，因此我们认为焦炭期价反弹或已到位。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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