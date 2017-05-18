西南期货：大连焦煤期货后市偏空运行，宏观经济和产业供需数据利空

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
近期，焦煤期货主力合约振荡下行，跌至年初水平。我们认为，近期公布的宏观经济和产业供需数据对焦煤构成利空影响，焦煤后市偏空运行。
本周，一系列宏观数据陆续发布。与焦煤期货市场关系较为密切的是工业产出及固定投资数据。4月规模以上工业增加值同比增速6.5%，而3月为7.6%。其中，4月制造业同比增速6.9%，而3月为8.0%，4月较3月出现明显回落。实际上，这是对此前PMI数据的确认，月初公布的中国官方和财新PMI指数显示，4月制造业采购活动也较3月出现明显回落。此外，固定资产投资增速出现回落，1—4月固定资产投资完成额累计同比增长8.9%，较3月回落0.3个百分点。通过历史回溯可以发现，固定资产投资增速与焦煤期价存在高度正相关关系。从逻辑上而言，固定资产投资决定了钢材的消耗量，钢材的消耗量又决定了焦煤的消耗量。工业产出数据和固定投资数据均出现回落，即使考虑了自然月天数的差距之后，回落幅度仍不容忽视，这对于焦煤期价构成利空影响。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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