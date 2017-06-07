版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:40 BJT

西南期货：糖市利空基本出尽，郑糖做多具有一定的安全边际

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

　　近期，国内外糖价弱势下跌，主要原因是短期供给充足、巴西大规模开榨、大宗商品价格集体大幅下跌、宏观金融风险等。虽然几大利空因素依然存在，但是笔者认为，随着白糖价格不断下跌，前期的矛盾已被逐步消化，目前国内外糖价已经进入阶段性底部区域，做多具有较高的安全边际。

综合来看，糖市利空基本出尽。目前白糖1709合约价格小幅贴水现货，对于一个本身具有较大供需缺口的品种来说，做多具有一定的安全边际，6,600元/吨左右的白糖价格值得入场做多，或买入远期看涨期权。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐