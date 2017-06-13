版本:
中国
债券 | 2017年 6月 13日 星期二 16:40 BJT

西班牙经济：央行将今明两年经济增长率预估上调到3.1%和2.5%

路透马德里6月13日 - 西班牙央行周二表示，预计该国经济在2017年增长3.1%，这高于4月时预估的成长2.8%。

西班牙央行还将2018年的经济增长率预估从2.2%上调到2.5%，称这反映出西班牙经济扩张期将延续。

央行维持对该国2019年的经济增长率预估在2.2%。

央行预测西班牙2017年公共赤字与GDP之比将为3.2%，2018年之后料降至3%下方。（完） (编译 高琦 审校 张涛)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐