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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 18:25 BJT

西班牙经济：央行预计今年经济将持续复苏，但对风险发出警告

路透马德里5月30日 - 西班牙央行周二表示，该国经济复苏今年将持续，不过油价上涨和全球保护主义升温等经济成长面临的风险依旧存在。

西班牙央行总裁林德在该央行年度报告中称，“前景不错，但过去几季一系列风险成为现实，再加上诸多薄弱点，可能将对经济产生负面影响，”

近期西班牙公共债务相当经济产出的比重已超过100%；林德对西班牙公共债务的风险发出警告，并称需要有中期预算整顿计划，但补充称，财政政策应谨慎，不要损及经济成长。

林德称，加强保护主义政策的呼吁升温，应成为促进欧洲政界人士加强本地区联系的激励因素。(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
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