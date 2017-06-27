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亚洲 | 2017年 6月 27日 星期二 17:19 BJT

请北京加周三政经日程：

路透北京6月27日 - 应俄罗斯联邦总统普京、德意志联邦共和国总统施泰因迈尔和总理默克尔邀请，国家主席习近平将于7月3日至6日对上述两国进行国事访问。

应德意志联邦共和国总理默克尔邀请，国家主席习近平将出席7月7日至8日在德国汉堡举行的二十国集团领导人第十二次峰会。 (发稿 沈燕;审校) ))
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