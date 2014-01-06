中国经济：去年退运60万吨进口转基因玉米，未来聚焦消费品安全--质检总局

永安期货：郑棉中长期看涨，尽管业界看空短期棉价
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透北京1月6日 - 新华社周一报导援引国家质检总局消息称，中国2013年累计对60.1万吨进口转基因玉米及其产品、2,030批不合格进口食品采取退运措施；今年监管将聚焦“三大安全”，排在首位的是关系消费者健康和安全的消费品安全。
国家质检总局局长支树平在全国质量监督检验检疫工作会议上并称，去年全年共召回缺陷汽车530.2万辆，创历史新高。
他表示，2014年质检总局将集中监管力量，聚焦“三大安全”，首先是关系消费者健康和安全的消费品安全，突出对儿童用品、食品相关产品、纺织服装、电子电器以及电子商务产品等重点消费品的监管。
其次是以电梯、游乐设施、客运索道为重点的特种设备安全，第三是关系疫病疫情传入传出以及涉及安全、卫生、健康等进出口商品的国门安全。(完) (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
郑棉4月以来再现顺畅上涨形态，月底最后一个交易日则出现较大幅度的下跌。同期，在杭州召开的第八届中国棉花（纱）期货论坛上，业内人士比较一致地看空短期棉价。笔者认为，郑棉能否再创阶段性新高，还要看ICE期棉能否有效突破。
路透伦敦5月3日 - 美国铝行业代表正与欧盟同业商谈，并致信英国首相特雷莎梅，敦促各方采取行动应对中国对该行业“高额的非法补贴”，认为这威胁到西方国家的工作机会。
路透香港5月4日 - 据香港经济日报周四报导，中港两地有关部门正在密锣紧鼓筹备“债券通”，预料最快两个月内会有公布，并会按“三先三后”分阶段推出。