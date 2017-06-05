路透基点：上海易鑫融资租赁着手10亿元人民币首笔贷款

路透6月5日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，上海易鑫融资租赁有限公司正在着手首笔境内市场贷款案，规模为10亿人民币(1.47亿美元)的两年期货款。

汇丰是唯一的牵头行兼簿记行，且享有延长一年的选项。该贷款案的利率为中国人行基准利率的103%，平均期限为1.83年。

承贷2亿元人民币或以上的牵头行兼簿记行，最高可获得的综合收益为中国人行基准利率的110%，以及60个基点的安排费；承贷1亿-1.99亿元人民币的主办行得到的综合收益为中国人行基准利率的108%，以及40个基点的安排费。承贷7,000万-9,900万元人民币的安排行，可获得的综合收益为中国人行基准利率的106%，以及30个基点的安排费。

该贷款案的回覆截止日期为6月30日，但可能会延长。筹得的资金作为营运资本。