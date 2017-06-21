路透基点：中国东方资产管理首笔离岸贷有1,900万美元在二级市场发售

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国东方资产管理股份有限公司的3.5亿美元首笔离岸三年定期贷款案中，已有1,900万美元在二级市场上出售。
在一级市场上，该项贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点。最高综合收益为250个基点，前端费用为87.5个基点，平均期限2.5年。该项贷款于2019年8月到期。
借款人为中国东方资产管理(国际)控股有限公司，为东方资产管理公司的全资子公司。母公司为该项贷款出具同意协助书(letter of comfort)。
上个月，中国东方资产管理(国际)控股有限公司完成了其第二笔三年期贷款案，金额为6亿美元。此案的最高综合收益为较Libor加码175个基点，利率加码为139个基点，平均期限为2.875年。
以上两笔贷款案中，独家牵头行兼簿记行均为台北富邦银行，两笔联贷分别吸引到25家和18家银行。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。
路透6月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月23日(周五)走势纵览。