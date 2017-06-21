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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 16:55 BJT

路透基点：中国东方资产管理首笔离岸贷有1,900万美元在二级市场发售

路透6月21日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，中国东方资产管理股份有限公司的3.5亿美元首笔离岸三年定期贷款案中，已有1,900万美元在二级市场上出售。

在一级市场上，该项贷款案的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码215个基点。最高综合收益为250个基点，前端费用为87.5个基点，平均期限2.5年。该项贷款于2019年8月到期。

借款人为中国东方资产管理(国际)控股有限公司，为东方资产管理公司的全资子公司。母公司为该项贷款出具同意协助书(letter of comfort)。

上个月，中国东方资产管理(国际)控股有限公司完成了其第二笔三年期贷款案，金额为6亿美元。此案的最高综合收益为较Libor加码175个基点，利率加码为139个基点，平均期限为2.875年。

以上两笔贷款案中，独家牵头行兼簿记行均为台北富邦银行，两笔联贷分别吸引到25家和18家银行。(完) (编译 王洋; 审校 刘秀红)
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