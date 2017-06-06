路透基点：中国化工127亿美元贷款再度支取，有部分已在二级市场待售

路透6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国化工已经从127亿美元追索权过桥贷款中提取46亿美元。此贷款为中国化工收购瑞士种子和农药公司先正达(Syngenta)提供部分资金支持。

在周一提取上述贷款之前，该公司还在5月16日提取第一批56亿美元资金，因此还剩下25亿美元没有提取。

另外，这笔127亿美元的贷款中有一部分已以约99.7%–99.9%的折让在二级市场待售。

在一级市场，这笔贷款的初始利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点，期限为一年，中国化工的评级为Baa2/BBB (穆迪/标准普尔)或更高。最高前端费为35个基点。中国中信银行协调安排这笔追索权过桥贷款，吸引另外16家银行参贷。(完) (编译 汪红英; 审校 李春喜)