路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案

路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。

该交易包含20亿台币的定期贷款A部分，15亿台币循环信贷B部分，以及15亿台币保证金C部分。三部分贷款合计不得超过30亿台币。

A部分及B部分贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65个基点，税前保底利率为1.7%。C部分的年度保证费用为70个基点。

承贷5.4亿台币或以上者可取得牵头行兼簿记行头衔，前端费为15个基点；承贷4.2-5.39亿台币者可取得共同安排行头衔，前端费7个基点；承贷3-4.19亿台币可取得参贷行头衔，前端费3个基点。

回覆截止日期为6月30日。

借款人以土地、建筑物及厂房作为担保。

资金将用于为2010年6月签署的21亿台币七年期融资提供再融资以及用作运营资本。玉山商业银行亦为当时的主办行，利率为较次级市场商业本票利率加码70个基点。