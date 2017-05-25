路透基点：勤德公司发起30亿台币的再融资案

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透5月25日 - 汤森路透旗下基点报导，据消息人士称，玉山商业银行已经为勤德公司发起一笔30亿台币(1亿美元)的七年期再融资。
该交易包含20亿台币的定期贷款A部分，15亿台币循环信贷B部分，以及15亿台币保证金C部分。三部分贷款合计不得超过30亿台币。
A部分及B部分贷款利率为较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65个基点，税前保底利率为1.7%。C部分的年度保证费用为70个基点。
承贷5.4亿台币或以上者可取得牵头行兼簿记行头衔，前端费为15个基点；承贷4.2-5.39亿台币者可取得共同安排行头衔，前端费7个基点；承贷3-4.19亿台币可取得参贷行头衔，前端费3个基点。
回覆截止日期为6月30日。
借款人以土地、建筑物及厂房作为担保。
资金将用于为2010年6月签署的21亿台币七年期融资提供再融资以及用作运营资本。玉山商业银行亦为当时的主办行，利率为较次级市场商业本票利率加码70个基点。
借款人总部位于台北，是台湾上市公司勤益投资控股股份有限公司旗下不动产事业。(完) (编译 张明钧; 审校 汪红英)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为