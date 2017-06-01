路透基点：复星国际再融资贷款融资规模扩大至等值8.04亿美元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，复星国际将三年期到期一次性偿还贷款的规模从最初的等值6.5亿美元扩大至等值8.04亿美元。该贷款案已吸引八家银行参与一般银团联贷。
澳新银行、中国交通银行香港分行、东亚银行、上海银行、上海银行(香港)、光大银行香港分行、瑞士信贷新加坡分行、兴业银行香港分行、法国外贸银行(Natixis)香港分行、以及永隆银行，为最初的牵头行兼簿记行(MLAB)。印度国家银行也以牵头行兼簿记行身份参与联贷。
此项贷款分6.73亿美元和1.18亿欧元(1.31亿美元)两个部分，最高综合收益为240个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码200个基点。融资所得将用于再融资，目前正在签约。
据路透周三报导，中国复星国际牵头的一个投资人财团将以8.87亿美元，收购俄罗斯头号黄金生产商极地黄金(Polyus) 10%的股份。4月的一篇报导称，中国国开行考虑为复星入股极地黄金的交易提供融资。
标普周三将复星国际的评级展望从负面调整至稳定，称该公司杠杆率已有实质性改善。(完) (编译 王颖；审校 高琦)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为