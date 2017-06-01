路透基点：复星国际再融资贷款融资规模扩大至等值8.04亿美元

路透6月1日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，复星国际将三年期到期一次性偿还贷款的规模从最初的等值6.5亿美元扩大至等值8.04亿美元。该贷款案已吸引八家银行参与一般银团联贷。

澳新银行、中国交通银行香港分行、东亚银行、上海银行、上海银行(香港)、光大银行香港分行、瑞士信贷新加坡分行、兴业银行香港分行、法国外贸银行(Natixis)香港分行、以及永隆银行，为最初的牵头行兼簿记行(MLAB)。印度国家银行也以牵头行兼簿记行身份参与联贷。

此项贷款分6.73亿美元和1.18亿欧元(1.31亿美元)两个部分，最高综合收益为240个基点，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码200个基点。融资所得将用于再融资，目前正在签约。

据路透周三报导，中国复星国际牵头的一个投资人财团将以8.87亿美元，收购俄罗斯头号黄金生产商极地黄金(Polyus) 10%的股份。4月的一篇报导称，中国国开行考虑为复星入股极地黄金的交易提供融资。