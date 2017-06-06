路透基点：复星国际8亿美元贷款有至多5,000万美元在二级市场待售

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星国际2015年5月签署的8亿美元三年期子弹式贷款中，有至多5,000万美元以平价在二级市场待售。
在一级市场，这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，前端费为60个基点，还有5个基点的提前参贷费，银行的最高综合收益为291.7个基点。
澳新银行(ANZ)、东亚银行、恒生银行、工银亚洲、马来亚银行、法国外贸银行(Natixis)和永隆银行为最初的牵头行兼簿记行，工银亚洲还担任额度代理行。
交通银行香港分行、交通银行离岸银行业务、中国建设银行香港分行和创兴银行也加入，担任牵头行兼簿记行。
复星国际在本月签署了一笔8.04亿美元等值三年期子弹式贷款。该交易的利率为较Libor或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码200个基点，最高综合收益率为240个基点。(完) (编译 汪红英; 审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为