路透基点：复星国际8亿美元贷款有至多5,000万美元在二级市场待售

路透6月6日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，复星国际2015年5月签署的8亿美元三年期子弹式贷款中，有至多5,000万美元以平价在二级市场待售。

在一级市场，这笔贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，前端费为60个基点，还有5个基点的提前参贷费，银行的最高综合收益为291.7个基点。

澳新银行(ANZ)、东亚银行、恒生银行、工银亚洲、马来亚银行、法国外贸银行(Natixis)和永隆银行为最初的牵头行兼簿记行，工银亚洲还担任额度代理行。

交通银行香港分行、交通银行离岸银行业务、中国建设银行香港分行和创兴银行也加入，担任牵头行兼簿记行。

复星国际在本月签署了一笔8.04亿美元等值三年期子弹式贷款。该交易的利率为较Libor或欧元银行间拆放款利率(Euribor)加码200个基点，最高综合收益率为240个基点。(完) (编译 汪红英; 审校 李春喜)